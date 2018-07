Vestido 'revelador' de assistente rouba atenção em debate presidencial no México

Os organizadores de um debate presidencial de TV no México, realizado no domingo, pediram desculpas pelo vestido ''revelador'', utilizado por uma assistente, que foi vista no vídeo por poucos segundos, mas que, mesmo assim, roubou a atenção de muitos espectadores.

A assistente Julia Orayen é uma ex-modelo que já posou para a Playboy e estava encarregada de entregar aos candidatos cartões que indicavam a ordem em que eles responderiam às perguntas.

Ela estava usando um vestido branco colado ao corpo, com um acentuado decote e apareceu no ar por apenas 24 segundos.

A Comissão Eleitoral do México afirmou que o vestido da assistente distraiu os espectadores dos temas importantes que estavam sendo discutidos no debate.

Em um comunicado, a comissão afirmou que ''nós nos desculpamos pelo erro de produção associado à roupa de uma das assistentes durante o primeiro debate presidencial e gostaríamos de nos desculpar aos cidadãos e aos candidatos à Presidência''.

Estereótipo ultrajante

A Comissão afirmou que a modelo foi contratada por uma empresa de produção independente. O produtor de TV Jesús Tapia disse ter optado por Julia Orayen porque ela é consideravelmente mais baixa que as outras duas candidatas que se apresentaram ao emprego.

Ele afirmou ainda que a companhia estava buscando uma ''presença agradável, jovem e nova''. O produtor acrescentou que o vestido foi uma escolha da modelo e que, ''na loucura da ocasião'', ele não foi checado.

Josefina Vazquez Mota, que pleiteia se tornar a primeira mulher presidente do México, disse que o vestido da assistente ''não fez justiça à seriedade do debate''.

Lorenzo Cordova, um integrante da comissão eleitoral, disse ser deplorável que um evento crucial do processo eleitoral tenha sido ofuscado por um ''estereótipo ultrajante''.

Foi o primeiro debate entre os candidatos presidenciais. O segundo debate está previsto para o dia 10 de junho. A eleição será realizada em julho.

Segundo o correspondente da BBC no México, Will Grant, a breve aparição de Julia Orayen despertou reações bem-humoradas de internautas mexicanos.

O tema ''Orayen para Presidente'' se tornou um dos temas mais comentados no microblog Twitter no México. Outros internautas chegaram a dizer que Julia foi a vencedora de um debate chato.