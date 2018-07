Veta, Dilma espera reunir 1,5 mil manifestantes em SP São Paulo, 19 - O último ato público na capital paulista da campanha #VetaTudoDilma ocorre amanhã, a partir das 10 horas, em frente ao Monumento às Bandeiras, na região do Parque do Ibirapuera. O movimento Veta, Dilma pede que a presidente Dilma Rousseff vete o Novo Código Florestal, aprovado na Câmara no dia 25 de abril. A presidente tem até o dia 25 de maio para emitir seu parecer.