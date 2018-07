'#VetaDilma' faz sucesso no Twitter Um movimento contrário ao Código Florestal aprovado pela Câmara pede desde anteontem no Twitter que a presidente Dilma Rousseff vete o texto. As mensagens são identificadas pelo termo #VetaDilma. Se manifestaram a ex-ministra Marina Silva, a ex-senadora Heloísa Helena e o deputado Ivan Valente (Psol-SP), além das ONGs WWF-Brasil e SOS Mata Atlântica.