Veterano recupera relógio perdido na 2ª Guerra Mundial

Um tenente reformado da Marinha britânica conseguiu recuperar um relógio que tinha perdido durante a Segunda Guerra Mundial. Teddy Bacon, de 89 anos, perdeu seu relógio da marca Bulova ao jogar uma corda do navio HMS Repulse ao porto de Gibraltar em 1941. Ele deixou seu nome e endereço com o mestre do porto, mas não tinha esperanças de voltar a ver o objeto. Bacon disse ter ficado "impressionado" quando recebeu um pacote com o código postal de Gilbratar e o relógio dentro. "Eu disse para a minha mulher: 'você abre o pacote e você vai descobrir que não é um presente prá você'", conta Bacon. "Daí, dentro do pacote estava o meu relógio, completo, exatamente como era quando eu o perdi." "É muito bom rever um velho amigo, eu não vou perdê-lo novamente", afirmou Bacon. Ele conta que o relógio, que teria permanecido debaixo da lama, ainda funciona perfeitamente. "Eu me lembro do que o meu pai dizia: nada está perdido até que você tenha certeza que deixou esse planeta." "Bem, o relógio não deixou o planeta, está de volta", concluiu Bacon. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.