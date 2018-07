Veteranos apoiam regras mais rígidas

Louis Uchitelle*, THE NEW YORK TIMES, O Estadao de S.Paulo

Certamente, eles não se veem como cidadãos comuns irados. Eles enriqueceram muito nas finanças, fazendo fortunas nos anos 70 e 80 quando os bancos e as empresas de valores mobiliários eram consideravelmente mais regulados. Agora, afastando-se dos mandachuvas atuais, eles querem mais regras.

Enquanto a geração mais jovem, nitidamente liderada por Lloyd C. Blankfein, presidente executivo do Goldman Sachs, faz lobby no Congresso contra essa regulamentação, seus líderes espirituais mais velhos apoiam a reforma proposta por Paul A. Volcker e, pasmem, ainda mais restrições. "Acredito que o sistema desandou seriamente e precisa de uma reforma generalizada", disse Bogle, de 80 anos, fundador e por muitos anos presidente executivo do Vanguard Group, a enorme companhia de fundos mútuos.

Volcker, de 82 anos, arregimentou o apoio de quase uma dúzia de pares com idade média acima de 70 anos e cujos pedigrees em Wall Street e no setor bancário são impecáveis. Mas embora a proposta de Volcker esteja centrada numa regra que doravante proibiria um banco que recebe depósitos de também comprar e vender títulos por conta própria - correndo o risco de prejuízos no processo -, a maioria de seus ilustres apoiadores vê isso como um ponto de partida num retorno mais amplo da regulamentação. E a maioria não hesita em dizer isso em entrevistas.

Ouçam Nicholas Brady, um secretário do Tesouro no fim dos anos 80 e início dos 90 e antes disso chairman da Dillon Read & Co., hoje extinta, mas em sua época uma respeitada empresa de Wall Street: "Quando se é um banco comercial", disse ele, "e se quer que o governo garanta seus depósitos e o salve se necessário, não se pode estar envolvido em atividades especulativas".

Isso significa que Brady, hoje com 79 anos, diria a bancos comerciais que eles não podem mais transacionar com títulos para seus clientes? Volcker, que ganhou fama nos anos 80 como presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), permitiria isso, assim como o presidente Barack Obama que endossou a restrição de Volcker ao trading proprietário, mas não a proibição mais ampla ao trading para clientes. Brady poderia simplesmente dar esse passo extra.

"Vou estudar o assunto", disse ele, argumentando que a atual geração de banqueiros é tão orientada para o lucro que poderia perfeitamente encontrar uma maneira de converter o trading para um cliente num trading sub-reptício do próprio banco, colocando em risco o dinheiro dos depositantes no processo. "Você traça uma linha divisória muito rígida", disse Brady. "Isso não me incomoda nem um pouco."

Não incomoda tampouco John S. Reed, um ex-copresidente do Citigroup que teve papel na construção do Citi como uma potência combinando atividades de banco comercial com toda sorte de atividades de trading. Essa combinação ajudou a precipitar a atual crise de crédito que requereu um dispendioso salvamento federal do Citigroup, entre outros, em 2008.

Reed, hoje com 71 anos, já havia saído do banco nessa época, e aposentado, pensou melhor. Ele chega a pensar na ressurreição da Lei Glass-Steagall de 1933 que impedia bancos de se engajar em qualquer tipo de atividade de trading envolvendo ações e bônus (a lei foi revogada em 1999, em parte a pedido do Citigroup). "Posso ser convencido de que devemos recuar na direção da Glass-Steagall", disse Reed, discordando nesse ponto de Weill que, aos 76 anos, não recuou de sua opinião de que a desregulação foi correta.

Aliás, Weill tem pendurado como troféu em seu escritório de aposentado uma das canetas que o presidente Bill Clinton usou para assinar a lei que revogou a Glass-Steagall.

Reed pondera, ao contrário, se uma operação de trading deveria até mesmo existir sob o mesmo teto que um banco comercial comum. Os operadores ganham mais em salários e bônus que os funcionários de bancos, e surgem atritos. "O pessoal da atividade bancária diz que "se os caras do mercado de capitais assumem grandes riscos, por que não podemos fazer o mesmo e ganhar os mesmos dólares?"", disse Reed.

A Regra de Volcker resolveria isso em parte dizendo "aos caras do mercado de capitais", como colocou Reed, que eles só podem fazer trading como agentes para clientes e não por conta da empresa. Restringidos a servir somente aos clientes, eles poderiam ou não assumir menos riscos.

De qualquer forma, a restrição vai na direção certa, e essa é a razão porque o bilionário financista George Soros a endossa e se coloca como um dos veteranos estadistas que apoiam Volcker, referindo-se a ele como "um extraordinário servidor público".

Mas a Regra de Volcker é claramente insuficiente, disse Soros. Uma companhia como o Goldman Sachs, proibida de fazer trading proprietário, provavelmente desistiria de sua condição de holding bancária e voltaria ao papel de grande banco de investimento de Wall Street, livre para transacionar do jeito que quiser.

"O perigo é que o Congresso e a administração podem se esconder atrás da bandeira da reputação de Volcker, decretar essa dimensão da reforma e nada mais, e fingir que ela é suficiente para corrigir o sistema financeiro", disse Soros. "Esse seria um erro perigoso."

Aos 79 anos, diz Soros, ele observou o Goldman Sachs e outras empresas em Wall Street ficarem grandes demais para quebrar, o que significa que nenhuma administração pode permitir que esses gigantes passem pela liquidação ordenada de Volcker e desapareçam. Isso seria prejudicial para o sistema financeiro, a economia e o partido político no poder. "É preciso reconhecer que eles têm uma garantia implícita", disse ele das grandes empresas de trading. "Fingir que se permitirá a sua quebra não é crível."

A solução para Soros é evitar a falência em primeiro lugar. "Pode-se decidir desmembrá-las, ou restringir o número de mercados em que elas podem operar, e seria preciso impor requisitos de capital para reduzir os riscos que elas assumem."

Contratos de derivativos são a principal fonte de risco, e Soros limitaria seu uso. Isso preocupa William H. Donaldson, um presidente da Securities and Exchange Commission (equivalente à CVM brasileira) na administração de George W. Bush, e cofundador da Donaldson, Lufkin & Jenrette, uma respeitada firma de Wall Street. Para lidar com essas questões, Donaldson, hoje com 78 anos, faria gestões para o Congresso criar um poderoso organismo regulatório, independente do Fed ou de qualquer outro órgão do governo, cujos membros seriam nomeados diretamente pelo presidente. "A Regra de Volcker é a iniciativa do sr. Volcker", disse ele, "estão realmente levando a discussão da regulamentação a um patamar inteiramente novo." TRADUÇÃO DE CELSO M. PACIORNIK

*Louis Uchitelle é jornalista