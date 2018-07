Veterinário é atacado por tigre sedado nos EUA

Um veterinário nos Estados Unidos foi mordido por um tigre, apesar de o animal ter sido sedado. O ataque ao veterinário Douglas Armstrong ocorreu quando o animal anestesiado estava sendo transportado de volta para a jaula no Henry Doorly Zoo, no Estado de Omaha, após um exame de rotina. "Ele deu três dentadas realmente rápido e me pegou", disse Armstrong à emissora americana KETV. A mordida foi no braço do veterinário. O ferimento foi considerado grave, mas não apresenta risco de vida. O veterinário disse esperar ter uma recuperação completa. Armstrong diz que não ficou com raiva do animalque o machucou. "Ele estava simplesmente agindo como um tigre", afirmou. Os funcionários do zoológico ficaram preocupados quando o tigre pareceu acordar de repente do sono induzido, mas perceberam logo que o animal, de cerca de 90 quilos, ainda estava anestesiado e que a mordida tinha sido apenas um reflexo. "Provavelmente o braço de Armstrong encostou em um pelo do focinho e o tigre reagiu. Estes animais têm todo tipo de reflexos sensíveis", disse o diretor do Henry Doorly Zoo, Lee Simmons. O zoológico irá verificar se são necessárias medidas de segurança adicionais no transporte de animais sedados. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.