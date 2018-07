Veterinário encontra 13 bolas de golfe dentro de cachorro

Um veterinário removeu 13 bolas de golfe do estômago de um cachorro, em Fife, na Escócia, depois que o dono dele começou a ouvir um barulho semelhante ao de um chocalho. O dono, Chris Morrison, costumava levar o labrador preto de cinco anos de idade para passear em um campo de golfe da região nos últimos meses, e levou Oscar ao veterinário intrigado pelo barulho. O veterinário então descobriu as 13 bolas, cada uma delas pesando 45 gramas, no estômago do animal. Morrison, administrador de planejamento, disse que uma das bolas havia sido engolida há tanto tempo que ficou preta e já estava em decomposição. "Trufas" "Ele encontra bolas de golfe como trufas. A gente não tem certeza exatamente do tempo em que ele engoliu tantas, mas deve ter sido um bom tempo - vários meses, pelo menos", disse o dono. "Eu apalpei o estômago dele e ouvi o barulho das bolas se mexendo." "Normalmente ele traz algumas dessas bolas para casa, mas eu não tinha idéia de que ele tinha engolido tantas. O veterinário nunca tinha visto nada parecido", disse Morrison. "Ele é um labrador preto, então, é relativamente grande, mas engolir 13 bolas é impressionante." A operação para removê-las durou uma hora. Oscar agora se recupera com uma dieta especial pós-operatória, com alimentos líquidos. Ele também tem que usar uma mordaça quando sai na rua. "Ele fica meio frustrado", disse o dono. O veterinário da clínica disse que nunca tinha visto nada parecido. "Parecia um truque de mágica. Abri a barriga dele e senti o que pensei serem duas ou três bolas de golfe." "Mas elas continuaram a sair, até eu ter uma sacola cheia." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.