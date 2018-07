Veto a obra de Dalton Trevisan cria polêmica em MG O veto a um livro de Dalton Trevisan no exame de seleção do Colégio de Aplicação (Coluni) da Universidade Federal de Viçosa (UFV), na Zona da Mata mineira, tornou-se motivo de acaloradas discussões na cidade e em redes sociais. Por pressão de pais de alunos e representantes de escolas locais, Violetas e Pavões deixou de ser leitura recomendada para a prova de língua portuguesa e literatura, o que levou professores do próprio Coluni, acadêmicos e estudantes a organizarem um abaixo-assinado contra a medida.