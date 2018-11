Veto a obra deixa artista americana 'chocada'

A fotógrafa norte-americana Nan Goldin já não sabe mais se vem ao Brasil no início de 2012 para aquela que será sua maior exposição por aqui. Está chocada com o veto do Oi Futuro, instituto que patrocina a mostra (agora transferida para o Museu de Arte Moderna da cidade), a fotos que mostram crianças "num ambiente acolhedor e amoroso", de sua famosa série A Balada da Dependência Sexual, iniciada em 1976.

A polêmica, reverberada por artistas e críticos no Facebook, centrou-se nas imagens de crianças na cama com os pais, que estão sem roupa e se acariciam, e passou também pelas cenas de pessoas injetando heroína em si mesmas. Ontem à tarde, de Paris, por telefone, a artista foi além: falou dos limites da arte, do perigo de seu controle pelo mercado e de sua percepção do presente e do futuro.

O veto à sua mostra está tendo grande repercussão na comunidade artística do Brasil. Um dos pontos levantados diz respeito à ingerência das empresas privadas em questões artísticas. Você considera isso perigoso?

É perigoso. As grandes empresas são conservadoras por natureza. O único jeito de se conseguir dinheiro para uma exposição é o patrocínio. Mas os artistas estão geralmente questionando o status quo.

Então qual seria a solução?

Nos EUA, desde os anos 80, os artistas lutaram, pressionaram e assim os museus se abriram mais e mais a negros, gays e lésbicas. Eu, por exemplo, recusei-me a assinar um compromisso em Nova York, em 1989, de não fotografar mais os gays. Com isso, não recebi financiamento.

Por que razão, mais de 20 anos depois de sua primeira exibição, A Balada ainda provoca reações fortes assim?

Mas não provoca, em lugar algum. Não tenho esse problema há muitos anos. O trabalho já foi aceito como uma obra de arte importante. Outras coisas aconteceram e eu fui censurada, mas A Balada, não.

Como você reagiu ao que houve agora no Oi Futuro?

Fiquei chocada. O Brasil é percebido como um país socialmente livre, de pessoas sem problemas com o corpo, então foi chocante.

Você pensa em não vir mais?

Penso. Ainda não decidi, não posso responder. O apoio da comunidade artística brasileira me tocou, e isso me dá vontade de ir. O que eu sei é que a exposição vai acontecer, em fevereiro. Iria em janeiro, mas não sei como me sinto sobre isso tudo.

O cancelamento suscitou a discussão sobre as fronteiras da arte. Essa questão ainda se justifica, a seu ver?

A arte deve empurrar as fronteiras, essa é a sua natureza, é uma das razões pelas quais precisa existir. Tem de ser radical, seja questionando a sociedade, a diferença de gêneros. Mas tudo é limitado pela questão do dinheiro. Não é o que a arte deve ser. Se a arte é controlada pelo mercado, como parece ter sido o caso, isso tira sua integridade.

As fotos com as crianças são consideradas problemáticas, porque feririam o Estatuto da Criança e a Adolescente do Brasil.

Ninguém me explicou até agora: do que trata a legislação?

É uma lei que existe há 20 anos e proíbe a exposição de menores a cenas consideradas pornográficas.

Uau, eu não sabia... Essa lei funciona? Numa sociedade com tantas crianças na rua, que têm de fazer de tudo para sobreviver? Eu já fui ao Brasil três vezes. Soube que houve um massacre pela polícia quando as crianças dormiam (chacina da Candelária, em 1993). Elas não estão recebendo apoio. Alguns artistas apoiam, como Carlinhos Brown, com seu projeto com música. Não faz nenhum sentido. Estão criando problema com fotos de crianças que são filhos de amigos meus há 20 anos, que estão num ambiente acolhedor e amoroso, onde há sexualidade, enquanto há crianças na rua, prostituindo-se e fumando crack. Qual é o problema mais sério?

Nas redes sociais, questiona-se o uso do termo "censura".

Em inglês, a palavra é exatamente essa.

Os artistas estão ironizando o fato de o "censor" se chamar Oi Futuro.

É um pouco assustador. O futuro já parecia ruim o suficiente.