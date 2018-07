Vetria prevê investir R$11,5 bi em projetos de jazida no MS

A companhia, criada em parceria pelas empresas de logística ALL e Triunfo e pela Vetorial Mineração, informou que a jazida possui cerca de 10 bilhões de toneladas de recursos minerais inferidos, comparados com a estimativa inicial de 1 bilhão de toneladas informada no fim de 2011, segundo avaliação feita pela consultoria Coffey Mining.

Dessa forma, a Vetria alterou seu projeto inicial de 20 milhões para 27,5 milhões de toneladas anuais de minério de ferro, o que elevará os investimentos necessários para criação da solução integrada mina, ferrovia e porto em mais de 50 por cento.

"Este investimento equivale a aproximadamente 215 dólares por tonelada anual de minério de ferro, em linha com as projeções iniciais", de acordo com fato relevante conjunto de ALL, Triunfo e Vetorial.

Os investimentos inicialmente estimados para esses projetos era de 7,6 bilhões de reais, segundo documento de 2011.

O teor médio de ferro estimado na jazida é de 46 por cento.

A Vetria foi criada para atuar na exploração, beneficiamento, transporte, comercialização e exportação de minério de ferro, através de investimentos em ampliação de capacidade da mina, infraestrutura para transporte rodante e construção de porto privado em Santos.

A ALL detém mais de 50 por cento da Vetria, seguida por Triunfo, com mais de 15 por cento, e acionistas da Vetorial, com mais de 33 por cento.

(Por Sérgio Spagnuolo)