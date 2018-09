Vettel brilha nos treinos livres de Cingapura

O piloto de 24 anos, que tem a chance no domingo de tornar-se o bicampeão mais jovem da história da F1, fez a volta mais rápida com 1min46seg374.

Fernando Alonso foi o segundo com a Ferrari, a 0,201 segundo de Vettel. O espanhol busca sua terceira vitória no circuito Marina Bay no quarto ano de existência da corrida.

"Sinto que é um fim de semana em que temos um bom carro", disse Vettel a jornalistas. "Parece um carro competitivo para poder lutar pelo pódio."

O britânico Lewis Hamilton, o único que além de Alonso venceu a prova noturna, foi o terceiro colocado com a McLaren ao marcar 1min47s115. Hamilton havia registrado o melhor tempo na primeira sessão do dia.

O britânico superou Vettel em uma primeira sessão repleta de incidentes, mas o alemão iluminou o céu noturno com uma grande atuação no treino final.

Felipe Massa foi o quarto mais rápido da tabela geral com sua Ferrari, superando por 0,145 o piloto da Red Bull Mark Webber e em mais de um segundo à frente da Mercedes de Michael Schumacher.