Vettel conquista vitória no Malásia em dobradinha da Red Bull

Foi a terceira vez que Vettel tinha chances de vitória, mas, ao contrário das duas ultimas corridas, desta vez problemas mecânicos não o atrapalharam. Após ultrapassar Rosberg e Webber, que largou na pole, a vitória estava clara nas mãos do piloto.

"Foi um ótimo resultado para nós, especialmente por que as duas últimas provas não terminaram da maneira que gostaríamos," disse Vettel ao celebrar a sua sexta vitória na carreira. O grande prêmio da Malásia registrou uma dobradinha da Red Bull na ponta pela primeira vez desde o prêmio de Abu Dhabi, na temporada passada.

Robert Kubica, da Renault, teve novamente outra boa corrida, terminando em quarto após a segunda posição que conseguiu no Grande Prêmio da Austrália. Ele ficou à frente de Adrian Sutil, da Force Índia, e de Lewis Hamilton, da McLaren, que terminou em sexto.

Os carros da McLaren e da Ferrari começaram a corrida nas últimas colocações após desempenho ruim no treino classificatório no sábado. Com uma grande largada, Hamilton, no entanto, conseguiu melhorar a sua posição. Já Felipe Massa, da Ferrari, também fez boa corrida de recuperação e seguiu forte para deixar a 21 posição e terminar em sétimo. O seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, não conseguiu completar a prova.

Com o resultado, o brasileiro passou a ser líder com 39 pontos no campeonato, seguido por Alonso e Vettel, com 37 cada, e pelo campeão da temporada passada Jenson Button, com 35.

Button terminou a corrida em oitavo após uma batalha emocionante contra Alonso, que abandonou a corrida na penúltima volta após ver a sua Ferrari soltando fumaça. O piloto inglês foi seguido pelo jovem espanhol Jaime Alguersuari, da Toro Rosso, que terminou em nono e por Nico Hulkenburg, da Williams, na sua primeira temporada na Fórmula 1.

Vettel dominou a corrida de ponta a ponta e conseguiu manter a liderança perante o companheiro de equipe Webber. Os dois carros da Red Bull tinham clara vantagem sobre o terceiro colocado Rosberg durante a primeira metade da corrida e mantiveram o controle da prova até o final.