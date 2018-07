Vettel dita o ritmo dos treinos livres em Valencia

O piloto alemão de 24 anos, que venceu a corrida nas ruas da cidade espanhola nos dois últimos anos, completou a melhor volta do dia em 1min39s334, na segunda sessão do treino livre, sob céu nublado.

O também alemão Nico Hulkenberg foi o segundo mais veloz pela Force India, 0s131 mais lento, em um treino que teve sete equipes diferentes ocupando os oito primeiros lugares e separadas por apenas pouco mais de meio segundo.

A diferença foi inferior a um segundo entre Vettel e o brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, que ficou em 15o lugar.

Em um outro indicativo do que pode acontecer na corrida de domingo em Valencia, onde as ultrapassagens são sempre difíceis e o pole position tem enorme vantagem, os nove pilotos melhores colocados pela manhã ficaram separados por menos de três décimos.

A Fórmula 1 teve sete pilotos diferentes vencendo as sete primeiras corridas da temporada, um acontecimento inédito na história do esporte. Mas o bicampeão Vettel tem todas as chances de se tornar o primeiro piloto a vencer duas vezes em 2012.

O venezuelano Pastor Maldonado, da Williams, que venceu de forma totalmente inesperada na Espanha no mês passado, foi o mais rápido na parte da manhã, com o tempo de 1min30s890. Vettel tinha ficado em segundo.

O espanhol Fernando Alonso, correndo diante de sua torcida pela segunda vez na temporada, terminou em quinto e sétimo pela Ferrari nas duas partes do treino.

(Reportagem de Alan Baldwin em Londres)