Vettel domina e consegue vitória na Índia

Na prova disputada à tarde no novo circuito internacional de Buddh, o piloto alemão de 24 anos ficou na ponta em todas as voltas da corrida depois de começar na pole position. Ele também conseguiu dar a volta mais rápida na final.

Se todas essas conquistas não fossem o suficiente, Vettel ainda estabeleceu o recorde em número de voltas na liderança em uma única temporada, superando o inglês Nigel Mansell, campeão da modalidade em 1992.

Os dois títulos na temporada, de piloto e de equipe, foram vencidos por Vettel e pela sua equipe.

O inglês Jenson Button, campeão em 2009, consolidou a sua segunda colocação ao terminar a prova 8.4 segundos atrás do alemão, seguido por Fernando Alonso, da Ferrari, que ficou em terceiro com 15.8 segundos atrás.

"É, amigos, nós conseguimos," gritou Vettel pelo rádio na bandeirada quadriculada. "Primeiro Grande Prêmio na Índia, ótimo trabalho."

Vettel possui 374 pontos com duas corridas a serem disputadas, seguido por Button, da McLaren, com 240, Alonso com 227 e o australiano da Red Bull, Mark Webber, - que terminou em quarto mesmo depois de largar na primeira fila - com 221.

A tarde pode não ter sido muito emocionante, mas, como chega em um mês triste para o automobilismo que viu duas mortes em finais de semanas consecutivos, foi quase um alívio.

MINUTO DE SILÊNCIO

Equipes e pilotos fizeram um minuto de silêncio antes do início da corrida para homenagear o vencedor por duas vezes da Indy 500 Dan Wheldon e o piloto da MotoGP Marco Simoncelli.

Button, amigo e rival de Wheldon no início da carreira, dedicou a corrida a eles, enquanto Vettel fez a sua própria homenagem.

"Tenho sentimentos contraditórios," disse o alemão. "Estou muito, muito feliz. É o primeiro GP na Índia e tenho orgulho de vencer aqui na primeira vez. Mas, ao lembrar do que aconteceu nos últimos finais de semana, nós perdemos dois dos nossos amigos."

O campeão pela McLaren em 2008 Lewis Hamilton e Felipe Massa, da Ferrari, bateram novamente, na sexta batida entre eles na temporada. O brasileiro foi penalizado por conta da batida e depois abandonou a prova por conta de uma suspensão quebrada.

O ator inglês de comédia Rowan Atkinson, 'Mr Bean', não acreditou e chacoalhou seus punhos de maneira teatral na garagem da McLaren. "Felipe jogou o carro contra mim, ele não me deixou nenhum espaço," gritou Hamilton, que teve que parar para trocar a asa dianteira enquanto Massa continuou, pelo rádio da equipe.

Hamilton, que conseguiu a segunda posição no grid mas foi penalizado e acabou em terceiro por ignorar bandeiras de aviso no treino, terminou em sétimo atrás da dupla da Mercedes Michael Schumacher e Nico Rosberg.

O espanhol Jaime Alguersuari foi o oitavo pela Toro Rosso enquanto o alemão Adrian Sutil garantiu pontos para a Force India em casa com o nono lugar.