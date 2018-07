Vettel domina treinos livres para o GP dos EUA

Vettel foi o melhor na segunda parte do treino, com 1min37seg718, seguido por seu companheiro de equipe, o australiano Mark Webber.

Na sessão inaugural, o alemão, que pode conseguir seu terceiro título mundial consecutivo no domingo no Circuito das Américas, fez sua melhor volta com um tempo de 1min38seg125 no traçado de 5,516 quilômetros situado no sul do Texas.

"As primeiras reações dos pilotos foram muito positivas", disse o chefe da Red Bull, Christian Horner. "Foi um começo positivo, temos que construir a partir daí".

O piloto espanhol da Ferrari Fernando Alonso, que está 10 pontos atrás do alemão e é o único piloto que segue com chances de disputar o título, fez o terceiro melhor tempo em ambas as sessões.

Lewis Hamilton, da McLaren, que ganhou a última corrida de Fórmula 1 disputada nos Estados Unidos, há cinco anos em Indianápolis, foi o segundo pela manhã e o quarto à tarde.

O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, foi o sexto nas duas sessões, enquanto o piloto da Williams Bruno Senna melhorou bastante, foi de 22o para o 8o lugar.

(Reportagem de Steve Keating)