Vettel é o mais rápido depois de hora extra da Red Bull

O Red Bull, time campeão do mundo, escapou de sanções já que foi a primeira vez que eles quebraram o toque de recolher neste ano, mas o fato de estarem lutando para melhorar o desempenho até o último instante mostra que estão preocupados depois de não terem conseguido vencer as duas últimas corridas.

O alemão Vettel cruzou todo o circuito húngaro em um minuto e 21.168 segundos, enquanto o seu companheiro de equipe Mark Webber, que perdeu uma asa dianteira no treino da sexta-feira, teve a quarta volta mais rápida.

O sol em Budapeste brilhou com força pela primeira vez desde que as equipes chegaram, e as arquibancadas estavam repletas de torcedores ansiosos por ver outra batalha emocionante como a do Grande Prêmio da Alemanha.

Fernando Alonso, da Ferrari, foi o segundo mais rápido, enquanto Lewis Hamilton, da McLaren, que garantiu uma vitória surpreendente em Nuerburgring e foi o mais rápido nos dois treinos da sexta-feira, ficou apenas em sétimo no sábado.

O brasileiro Felipe Massa foi parar na grama no mesmo circuito em que sofreu um ferimento sério na cabeça dois anos atrás.