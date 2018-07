Vettel é pole em dobradinha da Red Bull na Índia

Fernando Alonso, da Ferrari, rival mais próximo de Vettel, a seis pontos do alemão restando quatro corridas para o fim da temporada incluindo a de domingo, larga em quinto no Circuito Internacional de Buddh.

"Tem sido um grande fim de semana em todos os aspectos até agora. Sem problemas no carro. Os garotos trabalharam extremamente duro", sorriu Vettel após bater seu companheiro Webber por 0,044 segundo.

"Você sabe como são as corridas nos dias atuais, você sabe que muitas coisas podem acontecer, eu não acho que signifique muito", acrescentou ele sobre sua vantagem para Alonso.

Vettel venceu de ponta a ponta a corrida inaugural da Índia no ano passado e fez o treino classificatório parecer novamente confortável na tarde quente e nublada na pista ao sul de Délhi, chegando à quinta pole na temporada e 35a na carreira.

O bicampeão completou apenas 13 voltas contra 21 de Alonso e 23 de Lewis Hamilton e, a menos que a falta de sorte o pare, deve garantir sua quarta vitória consecutiva no domingo.

Ele terá ao seu lado na primeira fila o colega de equipe Mark Webber, que poderia ter conquistado a pole pela segunda corrida seguida mas cometeu um erro na curva três. Foi a primeira vez que a Red Bull conseguiu uma "trinca" de dobradinhas.

As esperanças de título da McLaren com Lewis Hamilton e Jenson Button praticamente acabaram, e eles se classificaram em terceiro e quarto, respectivamente, com as três melhores equipes alinhando-se aos pares, já que Felipe Massa larga em 6o, logo atrás de seu companheiro Alonso.

"Não fomos rápidos o suficiente para ficar à frente deles. Mas podemos enfrentá-los na corrida. Nosso ritmo de corrida é tão bom quanto o deles", disse Hamilton.

O finlandês Kimi Raikkonen, que é o terceiro na classificação 48 pontos abaixo de Vettel, ficou em sétimo com a Lotus, em um circuito no qual ainda não havia corrido.

Narain Karthikeyan, o único indiano na corrida, vai largar na última fila com a HRT, e Bruno Senna sairá da 13a colocação.

"O desgaste de pneus aqui é baixo, então vai ser difícil ultrapassar. Mas a corrida é longa e vamos ver o que vai dar para fazer", disse o brasileira em nota.