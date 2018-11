Vettel espera decepcionar chefe comercial da F1 e repetir feito

Ecclestone, que é muito próximo do alemão, mas sempre quer uma batalha acirrada para maximizar a audiência de televisão, afirmou recentemente esperar que o piloto de 24 anos não domine a temporada como fez em 2011.

"Espero que ele esteja errado, obviamente", disse Vettel, que levou seu segundo título com quatro corridas para o fim da temporada e fechou o ano com 11 vitórias em 19 provas, em uma nota divulgada pela equipe antes dos testes, que começam na terça-feira.

O alemão prevê uma disputa maior e mais forte desta vez, mas estava confiante antes mesmo de o carro completar uma volta.

"No início do ano passado, realmente não esperava o que aconteceu no ano passado, então acho que é a mesma coisa novamente. Seria errado entrar nesta temporada e esperar que 2011 aconteça de novo."

"Então, eu acho que vai ser muito, muito apertado neste ano e tudo o mais será uma surpresa", acrescentou.

O carro mostrado em um breve clipe no site da equipe (www.redbullracing.com) teve o bico escalonado, o que foi adotado até agora por todas as equipes, exceto a McLaren, em resposta às novas regulamentações aerodinâmicas.

"Mantivemos mais ou menos a mesma forma de chassi, mas tivemos de colocar o bico à frente da antepara dianteira, o que, como aconteceu com muitas outras equipes, levou-nos a ... um nariz um pouco feio", disse o projetista Adrian Newey.

"Nós tentamos estilizar o melhor que pudemos, mas não é um recurso que você escolheria para colocar se não fosse o regulamento."

Newey, que projetou carros vencedores por três equipes distintas, disse que o chassis do ano passado foi projetado em torno de uma posição de escape que não é mais permitida.

"Se isso vai nos afetar mais do que às outras pessoas é difícil saber, é claro", disse ele. "Pode ser que vamos perder mais do que as outras pessoas por isso. Só o tempo vai dizer, será bom fazer alguns testes e ver onde chegamos."