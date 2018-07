Vettel homenageia Schumacher, que encerra carreira em SP

Sentado ao lado de Schumacher numa entrevista coletiva, ele pediu ao colega para que tapasse os ouvidos, e então começou a desfiar elogios ao homem que Vettel conheceu ainda na infância, quando corria no kart.

"Ele foi uma verdadeira inspiração na época, para mim e para muitos outros garotos", disse Vettel. "Ele era o nosso herói."

Schumacher na época estava no auge da fama e do sucesso com a Ferrari, e fazia questão de entregar os troféus do campeonato alemão de kart no circuito pertencente à sua família, em Kerpen.

Ele disse que hoje em dia não se sente mais nervoso em falar com o ídolo de infância, já que eles se tornaram amigos desde que Schumacher retornou da sua aposentadoria pela Ferrari, em 2010, como piloto da Mercedes.

Há cinco anos, eles são parceiros na Corrida dos Campeões. Preparam-se agora para a sexta vitória consecutiva, em Bangcoc, no mês que vem.

Questionado se havia "uma certa tristeza" nesta iminente aposentadoria, Schumacher - vencedor de 91 provas com Benetton e Ferrari, um recorde - respondeu: "provavelmente não, não."

"Tentei que essa missão acabasse com sucesso", disse. "Não funcionou desta vez, mas estou feliz em encerrar por aqui e ter uma vida diferente de novo."