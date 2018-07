Vettel larga na pole no GP do Japão

O piloto de 24 anos, que só precisa de um ponto no domingo para se tornar o mais jovem bicampeão da modalidade com quatro corridas de sobra, superou a McLaren de Jenson Button por meros nove milésimos de segundo em uma sessão de classificação disputadíssima.

A pole de Vettel em Suzuki foi sua 12 em 15 provas na atual temporada e a quinta consecutiva, além da 16 seguida da Red Bull desde o final do ano passado.

"Colocamos uma nova asa dianteira bem a tempo, não foi fácil mas felizmente conseguimos," disse o alemão, que bateu na sessão de treino inaugural de sexta-feira e danificou o nariz do carro.

"Depois da sessão desta manhã nos reunimos e felizmente conseguimos ajeitar tudo e tirar o máximo do carro na classificação, o que foi crucial."

Christian Horner, o chefe da equipe, disse à Reuters que só levaram duas asas como a que Vettel estragou para o Japão e que o campeão usou uma versão mais antiga nas segunda e terceira baterias do treino livre.

Ele declarou que a nova só chegou a 20 minutos do treino classificatório.

Button, o mais rápido nas sessões de treino, é o único piloto que pode tirar o título de Vettel no circuito japonês, mas precisa vencer e torcer para que o alemão não marque pontos para manter o campeonato vivo por mais um final de semana.

Nos últimos dois anos Vettel venceu em Suzuka largando na pole e sempre pontuou em suas 16 últimas provas, e seu pior resultado da temporada até agora foi um quarto lugar.

HAMILTON ESPREMIDO

Lewis Hamilton, campeão com a McLaren em 2008, se classificou em terceiro, e o brasileiro Felipe Massa, com quem se envolveu em uma colisão polêmica no mês passado em Cingapura, estará ao seu lado com sua Ferrari no que promete ser uma largada empolgante.

Hamilton havia sido o mais rápido depois que cada piloto fez uma volta na fase final de classificação, mas não cruzou a linha a tempo para conseguir uma segunda volta depois que a Red Bull de Mark Webber e a Mercedes de Michael Schumacher o empurraram para fora.

"Foi apertado com Lewis, dissemos a ele para não ceder e deixar tantos carros passarem," disse o chefe de equipe Martin Whitmarsh. "Infelizmente ele foi empurrado na última curva e por isso não conseguiu cravar um tempo na última volta."

Hamilton relutou para entrar em detalhes, mas obviamente se sentiu prejudicado e descreveu o incidente como "a coisa mais ridícula que já vivi na classificação."

"Senti que tinha pelo menos mais alguns décimos, que estava em condição de brigar com esses caras, mas ficou um pouco perigoso na última curva, tinha Mark me atacando e Michael do outro lado, foi muito estranho e foi por isso que me dei mal," afirmou.

Webber disse que não tentou ultrapassar Hamilton, "mas a equipe estava dizendo vá, encare, estamos ficando sem tempo, não vamos poder fazer a volta."

"Lewis tentou me fechar mas eu fui em frente, ele não queria que eu passasse, mas passei," acrescentou o australiano, que larga na terceira fila ao lado da Ferrari de Fernando Alonso.

Nico Rosberg sai na lanterna do grid com sua Mercedes, já que um problema hidráulico o impediu de participar dos treinos classificatórios.