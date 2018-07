Vettel lidera treinos para o GP da Índia

Faltando quatro corridas para o fim do ano, o alemão da Red Bull está seis pontos à frente do espanhol Fernando Alonso, da Ferrari.

Vettel dominou ambas as sessões de treinos. O alemão, que já venceu o primeiro GP da Índia, no ano passado, cravou o tempo de 1min27s619 pela manhã, e 1min26s221 à tarde -- abaixo, portanto, da melhor volta feita por ele durante a corrida em 2011, que foi de 1min27s249.

Jenson Button, da McLaren, ficou com o segundo melhor tempo durante a manhã, 0s310 atrás do líder. À tarde, Mark Webber, também da Red Bull, fez dobradinha com Vettel. Alonso foi o terceiro em ambas as sessões.

Lewis Hamilton, da McLaren, foi quarto e sexto, respectivamente, mas recebeu uma boa notícia da equipe: entre os carros que andaram com tanque cheio, ele foi o mais rápido.

Kimi Raikkonen, da Lotus, terceiro colocado no campeonato, conseguiu só o décimo tempo de manhã, mas subiu para quinto à tarde. Foi a estreia dele no Circuito Internacional de Buddh, já que, no GP do ano passado, ele ainda não havia retomado sua carreira na F1, após dois anos de ausência.

O brasileiro Felipe Massa, colega da Alonso na Ferrari, rodou duas vezes à tarde e chegou a abalroar uma placa de publicidade, sem maiores consequências. Ele se queixou de um "desequilíbrio estranho" no carro.

O mexicano Sergio Pérez, da Sauber, sentiu um mal estar e foi substituído no treino matinal por seu compatriota Esteban Gutiérrez, que ficou em 20o. Perez voltou à tarde.

Gutiérrez deve se tornar piloto titular na próxima temporada, quando Perez irá para a McLaren, no lugar de Hamilton, que vai para a Mercedes.

A pista indiana é pouco usada e, por isso, começou o dia com muita poeira. As equipes usaram a manhã para se adaptar ao circuito, colher dados e testar atualizações, e à tarde focaram no trabalho com os pneus.