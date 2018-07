Vettel quebra recorde para Red Bull com 16a pole da temporada

A 13a pole do alemão de 24 anos na 17a das 19 provas do calendário o manteve no rumo certo para quebrar o recorde de Nigel Mansell, de 1992, de 14 poles consecutivas em um mesmo ano.

Vettel terá o companheiro de equipe Mark Webber a seu lado na primeira fileira, já que Lewis Hamilton, da McLaren, foi o segundo mais veloz da sessão final mas sofreu uma penalidade de três posições por ignorar as bandeiras de aviso no treino de sexta-feira.

"Um novo circuito, novo local é complicado para todos nós... vimos poeira na pista durante todo o final de semana," disse Vettel, que arrebatou seu segundo título consecutivo no Japão no mês passado com quatro corridas de sobra.

"Acabamos ficando com somente um traçado livre de sujeira, e sair um pouco que seja faz você perder muito tempo, então foi complicado."

"O ideal para nós é uma dobradinha, mas vai ser uma corrida interessante," acrescentou o alemão a respeito da 28a pole, que o deixou no mesmo nível do legendário argentino Juan Manuel Fangio.

Webber ainda não venceu sequer uma prova na atual temporada, e a Red Bull disse que seu principal objetivo agora é fazer com que o australiano termine o campeonato em segundo lugar.

Isso desencadeou especulações de que Vettel poderia dar a vitória a seu companheiro de equipe no domingo, mas Webber não aceita nada disso.

"Tem surgido muita conversa por parte da equipe, mas não da minha parte," declarou. "Não quero que Sebastian me conceda posições. Nada vai mudar."

"Acho que as vitórias são mais importantes para mim," acrescentou Webber quando indagado se terminar em segundo no geral lhe importa.

HAMILTON OTIMISTA

A Ferrari de Fernando Alonso e a McLaren de Jenson Button dividirão a segunda fila do grid de largada.

Hamilton largará na quinta posição, mais uma vez ao lado do brasileiro Felipe Massa, com quem colidiu em mais de uma ocasião este ano.

Massa atingiu um meio-fio com força, amassou a suspensão dianteira direita, foi parar na brita e bateu no muro no final da sessão.

Hamilton ficou satisfeito por separar as Red Bulls durante a bateria, mesmo que não as esteja dividindo no grid.

"Foi um bom dia para mim," afirmou o campeão de 2008. "Estou bastante surpreso por sermos capazes de separar as Red Bulls, e é ótimo estar na primeira fila em termos de como nos classificamos."

"Paguei o preço e amanhã ainda teremos um bom ritmo de corrida, é uma prova longa, então ultrapassar deve ser muito mais fácil. Ainda estou otimista, independentemente de onde largo."