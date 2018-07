Vettel quer retomar o caminho das vitórias

O talentoso alemão manteve a tradição de dar nome a seus carros e batizou a sua nova Ferrari de "Eva", antes do início da temporada em Melbourne, no domingo.

Mas parece que ele também está determinado a manter outra tendência – vencer.

Tetracampeão mundial, Vettel parecia uma sombra de si mesmo na última temporada com a Red Bull, sendo superado com facilidade pelo então novo companheiro Daniel Ricciardo.

Vettel não só impressionou em seu primeiro encontro pela Ferrari no circuito de Albert Park, como também está ousando sonhar em se juntar aos pilotos da dominante Mercedes no pódio em Melbourne, no domingo.

"Eu acho que o pódio é um objetivo realista e é nisso que tenho de mirar", disse Vettel.