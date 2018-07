Vettel sai na frente de Alonso no grid no Brasil; Hamilton é pole

Ambos os pilotos buscam o tricampeonato, e se a classificação no grid for mantida e a corrida terminar desta maneira, Vettel garantirá seu terceiro título, uma vez que precisa ficar apenas em quarto lugar para levantar o troféu, independentemente da posição de Alonso.

Vale lembrar, entretanto, que corrida sob chuva em Interlagos - como está previsto - costuma ser imprevisível. Além disso, o piloto que largou da ponta em São Paulo não venceu nos últimos três anos. De fato, apenas duas vezes nos últimos 11 anos o piloto que largou da pole venceu, ambos os casos com Massa.

"Não temos nenhuma preparação especial para a chuva, amanhã vamos ter que lutar como sempre", disse Alonso logo depois de sair de sua Ferrari.

A chuva chegou a Interlagos poucos minutos antes do início do treino classificatório, o suficiente para molhar o asfalto e provocar spray entre os primeiros carros que entraram na pista, levando um ou outro a escorregar fora do traçado. Com isso as principais equipes esperaram um pouco para tentar suas primeiras voltas, mas ao final da primeira parte a chuva já havia parado e a pista começava a secar.

A partir do Q2, Alonso, Vettel e Lewis Hamilton, da McLaren, passaram a trocar de posição a cada volta, mas no final a Ferrari levou um susto ao conseguir se classificar para o Q1 no limite, com Alonso apenas em nono e Felipe Massa em décimo.

A situação de Alonso não melhorou muito, e o espanhol largará bem atrás de seu companheiro de equipe, Massa, que sairá da quinta posição. Já Vettel terá a sua frente seu companheiro na Red Bull Mark Webber.

A primeira fila será uma dobradinha da McLaren, com Jenson Button saindo em segundo atrás de Hamilton. "Estou muito feliz, é fantástico conseguir uma dobradinha", disse Hamilton, que em 2013 correrá pela Mercedes.

Apesar de sair na frente de Alonso, logo após o treino Massa descartou nova manobra como aconteceu na última corrida, nos Estados Unidos, em que tomou uma penalidade com o objetivo de fazer Alonso mudar sua posição no grid e largar do lado "limpo".

"Impossível uma mudança no grid. (Nos EUA) tinha um motivo, que era o asfalto. No molhado tudo pode acontecer, e é muito difícil ter ideia de como o carro vai se comportar nessa condição, comparando com as outras equipes", disse Massa.

Vettel venceu quatro vezes nas últimas seis provas, e esteve no pódio 10 vezes. Agora ele busca ser apenas o terceiro piloto na história a conquistar três títulos de forma consecutiva, juntando-se ao argentino Juan Manuel Fangio (1954-57) e ao alemão Michael Schumacher (2000-04).

Por sua vez, Alonso guarda boas memórias da corrida no Brasil depois de ter garantido seus dois títulos, em 2005 e 2006, em Interlagos. Ele esteve no pódio 12 vezes em 19 corridas nesta temporada, incluindo três vitórias, apesar de ter um carro que não parecia ser competitivo no começo da temporada.

Bruno Senna, o outro brasileiro no grid pela Williams, largará da 12a posição. "Assim que a pista esquentou, o carro estava muito agressivo com os pneus de trás, que não duravam a volta inteira. Foi um acerto errado para a condição (da pista). Mas temos um jogo de pneus novo para amanhã e vamos ver o que dá para fazer. Em12o temos boa chance de marcar ponto", disse ele.