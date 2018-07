Vettel se diz determinado a encerrar especulação sobre Ferrari

O alemão, que ruma para seu terceiro título consecutivo com o acúmulo de quatro vitórias em seguida, disse que deseja garantir a seus companheiros de equipe e à mídia que os boatos não têm fundamento.

"Não dá para conhecer cada pessoa na equipe, e é difícil falar com todos, mas se há qualquer idiotice na imprensa, obviamente deve haver algumas preocupações na fábrica", disse Vettel a repórteres.

"Eu os apoio (a equipe) 100 por cento, assim como sinto que me apóiam 100 por cento, portanto quero deixar isso claro. Não há nada a relatar e estou muito feliz na Red Bull", afirmou.

Vettel, sentado ao lado do rival Fernando Alonso, da Ferrari, em uma coletiva de imprensa após a corrida na qual brincaram trocando de bonés, reiterou não ter assinado nada com a escuderia italiana.

A Ferrari anunciou a renovação para 2013 do contrato do brasileiro Felipe Massa, mas as especulações sobre um possível pré-contrato com Vettel para 2014 se mantêm vivas.

O alemão vem sendo apoiado pela Red Bull quase desde o início da carreira, e conseguiu sua primeira vitória na equipe irmã, Toro Rosso.

Seus dois títulos foram conquistados com a Red Bull e, agora que tem 13 pontos a mais que Alonso faltando três provas, é o favorito para se tornar o mais jovem tricampeão do mundo no final do ano.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que Vettel e o time têm laços fortes.

"Nós dois sabemos exatamente em que pé estamos agora e para o futuro. Todos os membros (do time) lêem a mídia e a Internet, então era importante dissipar qualquer especulação de que ele possa estar indo para outro lugar", disse.

"Ele é parte importante desta equipe, e com sorte continuará assim por muitos anos".