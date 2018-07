Vettel supera dificuldades e fala em 'jogo sujo' após tricampeonato

Logo após conquistar o título, o alemão de 25 anos fez referência a "jogos sujos" contra ele e sua equipe nesta temporada, mas ele tinha preocupações mais imediatas em Interlagos.

"Acho que tudo que podia dar errado, deu errado", disse ele sobre uma corrida em que largou da quarta colocação, mas foi ao final do pelotão após uma colisão na quarta curva que o deixou na contramão. Ainda assim, ele conseguiu terminar em sexto.

Quando o campeão conseguiu virar seu carro e voltar à corrida, seu rival pelo título, Fernando Alonso, se dirigia a uma posição que lhe daria o terceiro título se a corrida terminasse daquela maneira.

A parte de baixo do carro da Red Bull estava danificada, e Vettel não conseguia se comunicar através do rádio do carro, um problema que levou a outras dificuldades na corrida sob chuva e caótica.

"Nós fizemos o pitstop provavelmente no momento errado. Eu saí com outro conjunto de pneus para seco e uma volta depois começou a chover. Eu entrei para pôr intermediários e eles não estavam prontos porque não tínhamos comunicação pelo rádio, eles não podiam me ouvir", explicou Vettel.

"Foi uma corrida muito difícil, mas nós estávamos presentes o tempo todo, nós continuamos nós mesmos durante todo o ano, mesmo que as pessoas tenham dito algumas coisas que jamais pensaríamos em fazer", completou ele.

"Muita gente tentou fazer jogo sujo, mas nós não nos distraímos com isso e mantivemos nosso caminho, e todos os rapazes deram bastante no final."

Não ficou imediatamente claro a que ele se referia. Alguns viram como uma referência a rumores desestabilizadores durante o no ano de que Vettel tinha um acordo para ir para a Ferrari. Outros pensaram em táticas da Ferrari para favorecer Alonso ou questões sobre a legalidade da Red Bull.

"As pessoas tentaram tudo...para nos derrotar e a quantidade de questões que tivemos que lidar, coisas que tivemos que enfrentar durante a temporada, isso não tornou nossa vida mais fácil", completou ele.

FAVOR DE SCHUMACHER

Apenas dois outros campeões conquistaram três títulos seguidos -o argentino Juan Manuel Fangio e o heptacampeão Michael Schumacher, agora com 43 anos e amigo de seu compatriota mais novo.

Schumacher fez a Vettel um derradeiro favor nas últimas voltas ao não tentar impedir o campeão de assumir a sexta posição no seu lugar. "Eu agradeci por ele não defender (a posição) com força", afirmou Vettel. "Ele disse ´Para que? Você estava muito mais rápido, ia me passar de qualquer maneira´."

Vettel, que admitiu nervosismo antes da corrida, também tornou-se apenas o nono tricampeão e mostrou-se ciente do que havia conseguido.

"Ser informado foi inacreditável. Infelizmente, os rapazes não podiam ouvir minha resposta porque o rádio estava quebrado", lamentou ele.

"Estamos em São Paulo, o lugar onde (o tricampeão) Ayrton Senna nasceu e onde foi enterrado. Vir aqui e conquistar o campeonato pela terceira vez...não sei o que dizer."

Vettel contou que o chefe da equipe, Christian Horner, foi ao rádio após a chegada para listar todos os tricampeões antes dele.

"Ele começou com Michael, escolha óbvia e fácil de lembrar, Senna, (Niki) Lauda, (Nelson) Piquet...Acho que ele mencionou todos menos (Alain) Prost. Então eu disse a ele ´Você esqueceu o Prost´." Essas palavras, entretanto, não puderam ser ouvidas por causa dos problemas com o rádio e os gritos nos boxes.