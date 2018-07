Vettel surpreende Fórmula 1 com vitória no GP da Itália O alemão Sebastian Vettel surpreendeu o mundo da Fórmula 1 ao se tornar o mais jovem vencedor de um Grande Prêmio aos 21 anos, neste domingo, quando levou a pequena Toro Rosso à vitória em casa. Vettel, também o mais jovem piloto a largar na pole position, deu à equipe, que corre com motor Ferrari, a primeira vitória com uma condução notavelmente segura sob chuva e pista escorregadia. A disputa começou com o safety car no circuito. Foi um resultado impressionante para a menor equipe da F1, a antiga e malsucedida Minardi, que pelo menos até o final do ano que vem será em parte propriedade do milionário Dietrich Mateschitz, dono da Red Bull, e do austríaco Gerhard Berger. Lewis Hamilton, da McLaren, que largou em 15o depois de sofrer com o clima nos treinos classificatórios, manteve a liderança no campeonato por um único ponto depois de ultrapassar uma série de adversários e terminar em sétimo. Felipe Massa, o rival mais próximo de Hamilton, não conseguiu aproveitar as nove posições à frente do britânico e cruzou em sexto. Faltando quatro corridas, Hamilton tem 78 pontos contra os 77 de Massa, e Robert Kubica soma 64 para a BMW-Sauber --isso enquanto aguarda uma apelação sobre o resultado do GP da Bélgica, no qual o líder do campeonato foi demovido da primeira para a terceira colocação por cortar caminho por cima de uma chicane. "É impressionante, não consigo acreditar. Estou sem palavras", disse Vettel no rádio do carro depois de receber a bandeira quadriculada 12seg5 na frente da McLaren de Heikki Kovalainen. "É o melhor dia da minha vida. Estas imagens e emoções eu nunca vou esquecer." Kubica, que tem 23 anos, ficou com o terceiro lugar no circuito que lhe deu o primeiro pódio em 2006. Vettel se tornou o primeiro alemão a vencer uma corrida desde que o heptacampeão Michael Schumacher se aposentou, dois anos atrás. O bicampeão Fernando Alonso, que detinha o recorde de piloto mais jovem a vencer um GP depois de obter a primeira vitória na Hungria em 2003 aos 22 anos, terminou em quarto lugar. O também alemão Nick Heidfeld chegou em quinto com sua BMW-Sauber, enquanto o australiano Mark Webber ficou com o último ponto ao cruzar com sua Red Bull na oitava colocação.