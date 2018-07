Vettel vence e Alonso é segundo no GP da Índia

A vitória, conquistada de ponta a ponta, foi a quarta seguida do atual bicampeão, que manteve seu domínio na Índia, depois de vencer a corrida inaugural no Circuito Internacional de Buddh no ano passado.

O alemão de 25 anos tem agora 240 pontos, contra 227 do espanhol Alonso, que largou em quinto com a Ferrari.

O australiano Mark Webber terminou a prova em terceiro, após reclamar de uma perda no Kers na volta 45 e ser ultrapassado por Alonso três voltas depois.

Lewis Hamilton foi o quarto colocado, seguido por seu companheiro de McLaren Jenson Button. O brasileiro Felipe Massa terminou em sexto pela Ferrari.

Bruno Senna, da Williams, que largou da 13a posição, chegou em 10o, na zona de pontuação.

(Reportagem de Alan Baldwin)