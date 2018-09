Vettel vence em Cingapura e está próximo do título de Fórmula 1

O alemão de 24 anos liderou da pole à bandeirada final e, apesar da forte pressão de Jenson Button, da McLaren, nas últimas cinco voltas, ele se manteve na frente e abriu 124 pontos de vantagem para o britânico, com 125 em disputa nas cinco provas restantes.

"Você está a um ponto de conquistar o título, brilhante corrida", disse a Vettel no rádio o chefe da equipe Red Bull, Christain Horner, depois que o atual campeão recebeu a bandeira quadriculada no circuito iluminado.

"Sim, sim, Cingapura. Nós conseguimos", respondeu um emocionado Vettel.

O título agora vai ser decidido no Japão em 9 de outubro, ao menos que Vettel não pontue e Button vença a corrida em Suzuka.

Vettel, que abriu uma vantagem de 22,7 segundos antes de o safety car entrar na pista, cruzou a linha de chegada 1,7 segundo à frente de Button com o colega de Red Bull Mark Webber 27,5 segundos atrás em terceiro.

Fernando Alonso, da Ferrari, terminou num distante quarto lugar.

Lewis Hamilton da McLaren colidiu com a Ferrari de Felipe Massa e recebeu punição por "drive-through" antes de reagir e conquistar o quinto lugar à frente do novato Paul Di Resta da Force India, que conseguiu a melhor colocação de sua carreira.

A vitória de Vettel foi a sua nona na temporada e ele pareceu ameaçado apenas quando a Lotus de Heikki Kovalainen se lançou em seu caminho quando ambos deixaram seus pit stops na última parada.

Button se aproximou do líder, mas pegou tráfego nas últimas duas voltas, portanto a vitória de Vettel nunca esteve em dúvida.

O campeão mundial de 2009 agora é o único homem que pode evitar que Vettel se torne o nono piloto a vencer dois títulos em sequencia .

Vettel tem 309 pontos contra 185 de Button, com Alonso fora da disputa com 184 e Webber com 182.

Button precisaria vencer todas as corridas restantes e o alemão, que não terminou abaixo do quarto lugar em toda a temporada, não pode pontuar.