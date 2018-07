Vettel vence no Japão e se aproxima de Alonso, que ficou fora O piloto alemão da Red Bull Sebastian Vettel venceu na madrugada deste domingo o Grande Prêmio do Japão e deu mais emoção ao campeonato de Fórmula 1 a cinco corridas do fim da temporada, depois que o líder, Fernando Alonso, saiu na primeira curva.