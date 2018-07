Vettel vence pela sétima vez na temporada, Massa chega em 8o.

Bruno Senna, que era reserva da Renault e foi chamado para substituir o alemão Nick Heidfeld, tinha se classificado na impressionante sétima posição, mas foi penalizado por provocar uma colisão e terminou em décimo-terceiro.

Essa foi a sétima vitória do alemão de 24 anos nas 12 corridas do ano até agora. Faltam sete rodadas até o fim da temporada, que somam no máximo 175 pontos.

Jenson Button, do Reino Unido, terminou em terceiro lugar pela McLaren, depois de largar na décima-terceira colocação.

"Obrigado caras, que corrida", comemorou Vettel pelo rádio da equipe, depois que seu time fez a segunda dobradinha da temporada e ele venceu pela primeira vez desde Valencia, em junho.

Vettel, que, depois de sua décima-sétima vitória na carreira, agora soma 259 pontos contra 167 de Webber, liderou a corrida desde a pole position, apesar de ter sérias dúvidas sobre a durabilidade de seus pneus depois que ambos os carros da Red Bull sofreram forte degradação durante os treinos.

No fim, os medos se provaram sem fundamento, ou pelo menos administráveis. Mesmo assim, o compatriota de Vettel, Nico Rosberg, tomou a liderança com sua Mercedes no início da corrida, antes de que Vettel a retomasse na terceira volta.

"Foi uma questão de administração mais do que o comum, mas o carro funcionou muito bem", disse Vettel. "Eu me diverti em todas as voltas hoje. Se o carro faz o que você quer que ele faça, esse lugar é muito divertido."

"Tivemos motivo para estar confiantes (sobre os pneus). De outra forma, a alternativa seria troca o set e começar no pit lane."

A Ferrari de Fernando Alonso, que terminou em quarto, parecia uma ameaça real, antes de perder brilho.

Vencedor na Bélgica no ano passado, Lewis Hamilton, em sua McLaren, bateu com força em Les Combes na décima-terceira de 44 voltas, enquanto tentava assumir o quarto lugar.

Hamilton não se feriu, mas o incidente exigiu a entrada do safety car enquanto os detritos eram retirados da pista.

O heptacampeão Michael Schumacher, o piloto mais bem sucedido do esporte, comemorou o vigésimo aniversário de sua estréia na Fórmula 1. Ele conquistou a quinta posição, depois de começar a corrida na última colocação.

Rosberg foi o sexto colocado, à frente do compatriota Adrian Sutil, pela Force India, e a Ferrari do brasileiro Felipe Massa, que chegou em oitavo.

O russo Vitaly Petrov, da Renault, chegou em nono, e Pastor Maldonado, da Venezuela, conquistou seu primeiro ponto na Fórmula 1, ao chegar em décimo com o carro da Williams.

Webber teve um início conturbado. Ele saiu em terceiro, mas teve problemas com o carro, enquanto era ultrapassado pelos concorrentes. Ele escapou do caos inicial provocado pelo brasileiro Bruno Senna.

"Foi provavelmente um dos melhores resultados que já conquistamos como equipe," afirmou o australiano.

(por Alan Baldwin)