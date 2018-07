Vettel volta a pilotar pela Red Bull e Massa é o mais rápido em Jerez

A Mercedes superou os problemas iniciais dos dois primeiros dias, e o companheiro de Lewis Hamilton, o alemão Nico Rosberg, completou 148 voltas - um total de 655 quilômetros em um dia.

Vettel, percorrendo suas primeiras voltas com o carro da Red Bull desde que ganhou seu terceiro título consecutivo, no Grande Prêmio do Brasil, em novembro passado, foi o terceiro mais rápido, mas os tempos têm importância secundária neste período de testes.

"Foi bom estar lá e de volta ao carro. O carro está funcionando muito bem ... Estou muito feliz com o carro até agora", disse o alemão a jornalistas aglomerados ao redor dos caminhões da Red Bull na parte de trás da garagem.

"É bom voltar a ter o carro o mais rápido possível, para entrar no ritmo de novo, acostumar com os pneus", acrescentou o piloto de 25 anos, depois de completar 102 voltas num dia com sol na Espanha.

O espanhol Fernando Alonso, companheiro de Massa na Ferrari, não participa deste primeiro teste, preferindo esperar pelo segundo em Barcelona, dia 19 de fevereiro, para pilotar o novo F138.

Massa tem aproveitado para dar quilometragem ao carro. Ele completou mais de 1.000 km ao longo dos três dias de testes, com a melhor volta de 1min17s879, com os pneus macios da Pirelli.

O brasileiro disse na terça-feira que a volta mais rápida de Jenson Button, de 1min18s861, na McLaren tinha sido "incrível", dadas as condições e os pneus duros, e estava visivelmente feliz com a sua volta.

"Eu não tinha o carro para fazer esse tempo de volta no primeiro dia e nós nem sequer tentamos", afirmou ele. "Eu achei que a volta foi impressionante e tenho certeza que muitas pessoas estão pensando o mesmo sobre mim agora."

"Com certeza nós melhoramos o carro. Houve algumas áreas em que encontrei melhoria na aderência e condução. Acho que foi uma boa volta, mas temos que esperar e ver exatamente o que vamos ter no início do campeonato."

Rosberg foi o segundo mais rápido no terceiro dia dos testes, e o campeão de 2007 Kimi Raikkonen fez sua primeira aparição na pista em 2013 ficando em quarto com a Lotus.

"O E21 está bastante bom até agora, embora a estabilidade não esteja do meu agrado ainda", disse o finlandês, cujo carro teve um problema na embreagem no final da tarde.

A primeira corrida da temporada de F1 acontece na Austrália em 17 de março.