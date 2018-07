Vettel volta a vencer em Cingapura; Hamilton quebra

Vettel herdou a liderança de Lewis Hamilton, que saiu da prova na 23ª volta quando a caixa de câmbio de sua McLaren quebrou, e resistiu aos avanços de Jenson Button, embora o safety car tenha entrado em duas ocasiões até ele poder repetir a vitória do ano passado neste mesmo circuito.

Líder do campeonato, Fernando Alonso ficou com a terceira colocação para a Ferrari, mas viu sua vantagem sobre Vettel reduzida a 29 pontos, faltando seis corridas para o fim da temporada.

Paul di Resta, da Force India, conseguiu uma respeitável quarta posição, sua melhor chegada na modalidade.

"Você voltou ao campeonato, parabéns", disse o chefe da Red Bull ao alemão Vettel pelo rádio do carro.

Depois que Narain Karthikeyan saiu da prova na volta 33, o safety car foi acionado pela primeira vez, e retornou à pista uma volta após sair, quando Michael Schumacher acertou a traseira da Toro Rosso de Jean-Éric Vergne.

Os atrasos encurtaram a corrida para 59 voltas, mas Vettel jamais foi ameaçado por Button e conquistou sem dificuldade sua segunda vitória em Cingapura e segunda da temporada.

Nico Rosberg chegou em quinto com sua Mercedes e Kimi Raikkonen se manteve na briga pelo título com uma sexta colocação com a Lotus, embora esteja agora 45 pontos atrás de Alonso.

O brasileiro Felipe Massa cruzou em oitavo em uma verdadeira corrida de recuperação, e Bruno Senna largou em 22º e chegou na décima-primeira colocação.