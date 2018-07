'Vexame nacional' causou renúncia ao comando da USP Engenheiro e físico respeitado, Roberto Lobo também tem sua trajetória acadêmica associada a uma decisão inusitada: renunciou à reitoria da USP, em 1993. Hoje ele atribui o episódio ao que considera um "vexame nacional", a condescendência de seus pares com a virtual paralisia da universidade em épocas de sucessão. "Logo no início do segundo semestre de 1993, eu estava aborrecido. Os processos não andavam. Começou a haver interesses políticos, o cara não aprovava nada, com medo de valorizar sei lá quem", conta.