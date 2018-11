''Vi muitos marmanjos chorando''

No fim do primeiro dia, eu tinha bolhas terríveis. O pedaço mais duro para mim foi provavelmente a etapa noturna sem parada - vi uma porção de marmanjos chorando naquela noite. Eu só ficava pensando: "Oitenta quilômetros! Como eu vou correr 80 quilômetros em 24 horas?" Comecei num dia e terminei no seguinte, pouco depois de uma enorme tempestade de areia. O que eu adorei naquilo foi a diversidade das pessoas inscritas. Conheci um enfermeiro veterinário e um cirurgião de árvores e sempre havia celebridades participando."

(O INGLÊS BEN FOGLE É ESCRITOR, AVENTUREIRO E APRESENTADOR DE TV)