A sra. disse há algum tempo que ficou uma semana de luto quando perdeu a disputa pelo Ponto Frio para o Pão de Açúcar. Como foi ver, menos de um ano depois, o Grupo Pão de Açúcar comprando outro rival tradicional, as Casas Bahia?

No caso do Ponto Frio, o Magazine Luiza fez tudo bem feito: tínhamos dinheiro disponível e crédito aprovado. Não seria um movimento inconsequente. A família ia vender ações para os nossos investidores. Mas o Pão de Açúcar foi mais experiente. Eles fizeram a proposta uma semana antes do combinado, aumentaram o valor três dias depois e, no dia seguinte, pressionaram e conseguiram fechar o negócio. Nosso investidor estava viajando e não pude fazer outra proposta. Eu não queria pagar esse preço - perder para aprender -, mas depois disso tivemos um crescimento muito bom.

E as Casas Bahia?

Agora, com as Casas Bahia, eu tomo uma atitude que aprendi: em vez de especular se esse negócio vai dar certo, eu procuro ver o que o Abilio Diniz fez de certo. Não posso dizer que não vai dar certo e ficar esperando por isso. O que descobri é que ele foi muito audacioso. Muito mais do que imaginava e do que eu seria. Nunca passou pela minha cabeça, por exemplo, a possibilidade de as Casas Bahia venderem mais de 50% de participação. Vi que preciso ter mais audácia.

Esses movimentos do Pão de Açúcar abalam o Magazine Luiza?

Isso só a prática vai dizer. Mas eu nunca menosprezo a concorrência, seja ela grande ou pequena. Ameaças, você tem todos os dias e temos de estar atentos a elas. Eles vão ter mais poder de compra, mas não acho que a indústria vai querer depender só deles e largar o segundo, o terceiro e o quarto lugares. Se eu mostrar resultados e consistência, eles vão querer investir no Magazine Luiza, assim como no terceiro e quarto lugares. É interesse da indústria pulverizar a distribuição e o mercado ganha com isso. Não consegui ver uma coisa tão assustadora no que aconteceu.

A sra. afirmou que o Magazine Luiza não tem pressa para entrar na Bolsa, mas que se tivesse de entrar já estava preparado. Passada a fase mais aguda da crise, este é um bom momento?

Não tenho nenhum tipo de pressão da família para entrar. Minha família e nossos investidores não têm essa pretensão pessoal. A Bolsa pode estar lá no alto que eles não vão chegar e me pedir isso. Queremos manter a empresa sustentável. O fato de estarmos preparados contabilmente e na governança é bom, mesmo sem estarmos na Bolsa. No momento certo, vamos entrar.

Aempresa passou ilesa pela crise econômica?

Se você quer dizer não deixar de pagar nenhum de nosso títulos com atraso e não pedir prorrogação de pagamento de passar ileso, nós passamos. Aprendi com meus tios que pagar as dívidas não é mérito, mas obrigação. Em 52 anos de funcionamento, nunca deixamos de pagar ninguém. Mas não foi fácil. Tive de pôr o fluxo de caixa num bolso e a chave no outro, desde outubro de 2008. Sempre digo nas minhas palestras que rentabilidade não quebra empresas, mas fluxo de caixa quebra em 15 dias. Você tem de tomar muito cuidado com o que tem para pagar e receber.

A sra. teme alguma mudança na economia no período de eleição?

Acredito que o presidente Lula tomou as medidas certas quando precisava: emprestou pelo Banco do Brasil quatro vezes mais dinheiro do que o segundo colocado, pôs dinheiro diretamente nas financeiras, reduziu o IPI, e isso ajudou o País durante o pior momento da crise. Antes, quando alguém espirrava lá fora, nós íamos para UTI. Nessa crise, só pegamos um resfriado. É sinal de que estamos mais fortes.

O que sra. acha da perspectiva de eleição de uma mulher para a presidência?

Acho que precisamos de mais mulheres na política, assim como na área financeira e em vários outros setores. Na política, o que nós mais precisamos é de ética.

Número

US$ 250 Bilhões

é o quanto movimenta por ano a indústria mundial de spas, segundo a Global Spa Economy Report

Confiança do Consumidor cai, mas segue alta

No início de março, pela primeira vez no ano, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), calculado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio), registrou queda. Ficou negativo em 1,5% em relação a fevereiro - mês em que atingiu o patamar recorde de sua série histórica, iniciada em 1994. Já em relação ao mesmo período de 2009, o índice apresentou alta de 22,2%. Com 156,7 pontos, o ICC segue em posição de "otimismo" (mais de 100 pontos em uma escala que varia de 0 a 200). Os resultados serão divulgados hoje pela Fecomércio.

Franqueados da Datasul reclamam da Totvs

Menos de dois anos após a paulista Totvs, maior grupo nacional de softwares de gestão, assumir o controle da Datasul, os franqueados da empresa catarinense começam a reclamar do tratamento da controladora. Atualmente, tramitam na Justiça duas ações de franqueados da Datasul - uma em Joinville, em Santa Catarina, e outra no Recife, em Pernambuco.

O motivo das ações é um suposto desrespeito contratual e a tentativa de sufocamento da operação da Datasul em favor da Totvs. Segundo uma fonte que pediu para não ser identificada, a Totvs teria retido comissões de vendas devidas aos franqueados. Procurada pela coluna, a Totvs recusou-se a se manifestar sobre o assunto, limitando-se a afirmar que sempre respeitou e continuaria respeitando os contratos da Datasul.

Moreira Salles e Piva do outro lado do balcão

Acostumados ao assédio da imprensa, o banqueiro Pedro Moreira Salles, do Itaú Unibanco, e o empresário Horácio Lafer Piva, do grupo Klabin, trocaram de lado e aceitaram colaborar como editores e pauteiros do número de março da revista Época Negócios, da Editora Globo, que começa a circular nesta quarta-feira.

A dupla, que esteve reunida com os jornalistas da publicação na redação do Jaguaré, em São Paulo, também assina uma carta ao leitor escrita a quatro mãos. Moreira Salles, inclusive, colaborou na reportagem de capa da edição, entrevistando o americano Jeff Bezos, fundador da Amazon.

Shoppings têm o melhor janeiro desde 2008

As vendas em shopping centers, que ganharam fôlego no segundo semestre do ano passado, entraram em 2010 com ritmo acelerado. Em janeiro, o movimento cresceu 12% na comparação com igual período do ano anterior, de acordo com o monitoramento mensal realizado pela TNS Research International para a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). É o melhor índice porcentual daquele mês desde 2008. Segundo Luiz Fernando Veiga, presidente da Abrasce, o setor projeta um faturamento superior a R$ 79 bilhões em 2010. Hoje, há em funcionamento 392 shopping centers no Brasil, com 757 mil empregados. Neste ano, deverão ser inaugurados 19 novos empreendimentos

Número

R$ 120 Milhões

é o que deverá gerar

de negócios para o turismo a

etapa de São Paulo da Fórmula

Indy, segundo a SP Turis