Via Anchieta, em SP, é totalmente liberada A pista sul da Via Anchieta foi totalmente liberada às 19h10 de hoje no sentido litoral, na altura do km 51, no trecho de serra, em Cubatão (SP), em razão de um incêndio em um caminhão durante a tarde. O veículo começou a pegar fogo por volta das 18 horas e não deixou feridos.