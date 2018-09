Via Anchieta terá trecho revitalizado

Entre as mudanças estão a implantação de guarda rodas (com altura de 0,56 metro, obstáculo destinado a separar a faixa de trânsito dos veículos ou de pedestres) e nova iluminação para o canteiro central. O atual piso de concreto, as guias e as sarjetas serão retirados e um jardim será construído.

Segundo a Secretaria, os 53 novos postes de iluminação serão mais altos e as árvores mais baixas, plantadas dentro do padrão de iluminação de rodovias, o que vai aumentar a visibilidade na via. O canteiro central da via também será alto, dificultando a travessia de pedestres fora da faixa, o que visa reduzir acidentes. Os pedestres que atravessam a rodovia também contarão com novos trechos de travessia, devidamente sinalizados.