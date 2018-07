Via Campesina bloqueia BR-282, em SC, por 2 horas A Via Campesina bloqueou hoje, por quase duas horas, a Rodovia BR-282, no trevo de acesso a Maravilha, no oeste de Santa Catarina. O bloqueio fez parte de uma ação nacional da Via Campesina contra o modelo agrícola que favorece empresas transnacionais e a monocultura, segundo a entidade. O cerco foi realizado por cerca de 750 integrantes A rodovia tinha sido bloqueada às 10h15 por cerca de 750 integrantes de grupos ligados ao movimento. Depois do ato na estrada, os manifestantes concentraram o protesto em frente ao frigorífico da Coopercentral Aurora, que fica nas proximidades do trevo. O acesso à unidade ficou interditado por uma hora, conforme o ativista Celestino Dersch, da coordenação da Via Campesina. A Coopercentral informou que a obstrução da BR-282 e da entrada do frigorífico prejudicou o abate de 30 mil aves. Houve ainda manifestação em frente à Klabin de Otacílio Costa (SC). Conforme a Via Campesina, metade da área da cidade é ocupada por plantações de eucalipto.