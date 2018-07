Via Campesina invade Bunge e bloqueia estrada no RS Manifestantes ligados à Via Campesina invadiram o pátio da empresa Bunge, em Passo Fundo, e bloquearam a estrada que dá acesso à Usina Hidrelétrica de Itá, em Aratiba, no norte do Rio Grande do Sul. As duas ações de hoje protestam contra o agronegócio, a construção de barragens e as plantações de eucaliptos para a indústria da celulose. Na Bahia, os manifestantes que invadiram a área de controle da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), em Sobradinho (BA), 556 quilômetros a noroeste de Salvador, renderam com facilidade os quatro vigias. Depois de entrar na área da empresa, os invasores quebraram as fechaduras e impediram os funcionários de deixar a área. A direção da Chesf está reunida para analisar a situação. O Batalhão de Infantaria de Petrolina (PE), na divisa com a Bahia, foi acionado para cercar a área da Chesf.