Via Campesina realiza novas manifestações em quatro Estados

Integrantes da Via Campesina e de outros movimentos sociais realizaram nesta quinta-feira, 12, novas manifestações em pelo menos quatro Estados. Em Minas Gerais, cerca de 1,5 mil pessoas, segundo os organizadores, da Via Campesina e da Assembléia Popular ocuparam uma ferrovia da Vale, em Governador Valadares. Já segundo estimativa da empresa, esse número não passa de 300. Os manifestantes querem que a empresa inicie negociações com 500 famílias que serão desalojadas pela Barragem de Baguari, construída pela Vale entre os municípios de Governador Valadares e Periquito. Eles também reclamam que pautas apresentadas em março, durante na ocupação da ferrovia no município mineiro de Resplendor, não foram atendidas. Na época, eles protestaram porque as famílias desalojadas com a construção da barragem de Aimorés não teriam sido reassentadas. A empresa afirma que o grupo chegou ao local por volta das 6 horas, em dez ônibus. A Polícia Militar foi "imediatamente acionada" e foi para o local, segundo Vale. Cerca de 30 trens de carga deixaram de circular, segundo a nota, "comprometendo" o transporte de minério e de cargas de empresas que são atendidas pela Vale. "Novamente, mais de mil pessoas que usam o trem de passageiros da EFVM serão prejudicadas por causa de invasões." Em Pernambuco, cerca de 500 militantes da Via Campesina e índios Xukuru ocuparam a BR-232, próximo ao município de Pesqueiras, e mais 400 pessoas bloquearam a BR-110. Trabalhadores e indígenas protestam contra o modelo econômico adotado pelo governo, que, segundo eles, transforma alimentos, sementes e outros recursos naturais em mercadoria. Paraná No Paraná, cerca de 700 integrantes da Via Campesina, do Comitê em Defesa dos Pequenos Agricultores e de entidades da agricultura familiar protestaram em frente à fábrica da Fosfertil, e na BR-476, que teve o tráfego interrompido por cerca de meia hora, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Os manifestantes defendem a reestatização da fábrica, privatizada há 15 anos. Além disso, em manifesto, eles exigem acesso mais fácil dos pequenos produtores aos fertilizantes, criação de empresas estatais produtoras de insumos, incentivo ao desenvolvimento de uma matriz tecnológica voltada para a pequena produção, incentivos ao policultor e ao trabalhador camponês, reforma agrária e o fim da repressão aos movimentos sociais. Os manifestantes não permitiram a troca do turno da manhã. A Fosfertil tem como principal acionista a Bunge que, segundo a Via Campesina, controla 52% da produção de fertilizantes no Brasil. "Em mãos das transnacionais, o controle da produção e distribuição dos fertilizantes aumenta o preço dos alimentos básicos, o que no início de 2008 incendiou protestos nos cinco continentes", acentuou uma nota do movimento. Também em uma nota, a Fosfertil disse que o motivo alegado para a manifestação e impedimento da entrada dos funcionários seria unicamente o alto preço dos fertilizantes. "A Fosfertil considera que ações desse tipo, sem qualquer ligação com a empresa ou com seus empregados, ferem os princípios de liberdade individual e colocam em risco a segurança das pessoas e da comunidade", afirmou. Segundo ela, as ações impedem o atendimento ao mercado e "vão contra o suposto objetivo do movimento que seria melhorar a oferta de fertilizantes para a agricultura brasileira." Em Santa Teresa do Oeste, a 520 quilômetros de Curitiba, no oeste do Paraná, diretores da Syngenta Seeds retomaram nesta quinta pela manhã a posse do centro de pesquisa que estava invadido por sem-terra. A retirada das pessoas que ainda permaneciam no local foi negociada pelo governo do Estado. As últimas famílias permaneciam na propriedade para realizar a colheita dos produtos de consumo que tinham plantado, que foi encerrada quarta-feira. As ações fazem parte da Jornada de Luta contra o Agronegócio e em Defesa da Agricultura Camponesa, organizada pela Via Campesina, que começou terça-feira, 10, com ações em todo o País. De acordo com os trabalhadores rurais, as manifestações denunciam problemas causados pela atuação das grandes empresas, especialmente as estrangeiras. Também em Curitiba, um grupo com cerca de 90 pessoas liberou as cancelas da praça da Lapa, na BR-476, no sul do Estado, às 14h15. Os motoristas puderam passar sem pagar a taxa até as 14h55, quando eles foram embora. Segundo a assessoria de imprensa, a princípio não foi observado nenhum estrago. Outro grupo, com cerca de 50 pessoas, que se dirigia para o norte do Paraná, liberou as cancelas da praça de Witmarsun, na BR-376. Eles chegaram às 15h15 e somente deixaram o local às 17h15. Durante esse tempo, além de permitirem a passagem dos carros sem pagamento da taxa, distribuíram panfletos aos motoristas. De acordo com a assessoria de imprensa, os sem-terra também depredaram algumas cancelas. (com Daniela Nahass, da Agência Estado e Evandro Fadel, de O Estado de S. Paulo)