Via Dutra ainda opera em mão dupla em Arujá-SP A Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, continuava interditada hoje, por volta do meio-dia, na altura do quilômetro 197, em Arujá, na Grande São Paulo, por conta de uma queda de barreira. Com isso, a pista no sentido contrário seguia operando em mão dupla entre os quilômetros 196 e 199, onde há lentidão na estrada.