Via Dutra é interditada durante protesto Grupos de manifestantes bloquearam as duas pistas da Via Dutra, principal ligação de São Paulo com o Rio de Janeiro, na altura de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no início da noite desta terça-feira. Por volta das 19 horas, a pista expressa sentido Rio foi fechada no km 152. O trânsito foi desviado para a via marginal. Em seguida, os manifestantes fecharam também a pista no sentido São Paulo, no km 146. A via marginal também foi fechada. Meia hora depois, havia um grande congestionamento no local, de acordo com os usuários. A concessionária informava haver cinco quilômetros de trânsito lento no local do protesto.