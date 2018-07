Via Dutra é liberada após acidente em Arujá-SP

O ônibus de turismo Viação Doulos, que saiu de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, com um grupo de 36 sacoleiros a fim de fazer compras no Brás, na região central da capital paulista, tombou hoje, por volta das 5h30, após bater em uma mureta da via. Segundo a PRF, as 38 pessoas feridas levemente, entre elas dois motoristas, foram encaminhadas para hospitais da região. O coletivo já foi desvirado e retirado da via.