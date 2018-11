Via Dutra e Régis Bittencourt têm lentidão A pista sentido Curitiba(PR) da rodovia Régis Bittencourt tem vários pontos de lentidão no trecho da Serra do Cafezal, região de Miracatu (SP), no Vale do Ribeira. Os dois principais pontos de lentidão estão entre os quilômetros 342 e 345 e entre os quilômetros 348 e 350.