Via Dutra segue interditada em Guararema A Rodovia Presidente Dutra permanece interditada nos dois sentidos, na altura do quilômetro 177, município de Guararema (SP). No final da tarde, uma carreta bateu contra um dos pilares da passarela provocando a interdição da pista. Parte da passarela desabou e outra parte está apoiada sobre a carreta. Duas pessoas sofreram ferimentos leves - o condutor da carreta e uma passageira. No sentido São Paulo, o desvio de veículos é feito pelo pátio de um posto de gasolina e, no sentido Rio de Janeiro, pela Rodovia Ayrton Senna. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não há congestionamentos no local. Ainda não há previsão para a liberação das pistas.