Via Dutra tem congestionamento nos dois sentidos

Já na região de Barra Mansa (RJ), o motorista enfrentava 15 km de lentidão, reflexo de um acidente ocorrido nesta manhã, quando duas carretas colidiram. Uma delas estava carregada de óleo, que vazou na pista. A faixa da direita na altura do quilômetro 272, sentido Rio, que havia sido interditada para retirada da carga e limpeza do local, já foi liberada.

Via Anchieta

Um acidente envolvendo um caminhão e uma van causava 9 km de congestionamento na Via Anchieta, sentido litoral, na manhã desta sexta-feira, devido a um acidente no km 54, em Cubatão. Os veículos colidiram por volta das 8 horas, bloqueando uma das faixas por 45 minutos. De acordo com a concessionária Ecovias, responsável pelo trecho, ninguém ficou ferido no acidente. Às 9h20, o motorista enfrentava morosidade do km 40 ao 49. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm trânsito bom.