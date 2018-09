Via Dutra tem dois trechos de lentidão no sentido SP A pista no sentido Rio-São Paulo da Via Dutra apresentava, às 17 horas deste domingo, dois trechos de lentidão. O primeiro, entre os quilômetros 205 e 208, em Arujá, na Grande São Paulo, em razão do excesso de veículos. Já o segundo, entre os quilômetros 126 e 128, em Caçapava, no Vale do Paraíba, em razão de um engavetamento que bloqueia uma das faixas de rolamento.