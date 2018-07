Via Dutra tem lentidão de 5 km no interior de SP Uma colisão traseira envolvendo dois caminhões, por volta das 17 horas de hoje, ainda provoca lentidão de aproximadamente cinco quilômetros na pista sentido Rio-São Paulo da Via Dutra, na altura de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Segundo a concessionária Nova Dutra, o acidente provocou ferimentos leves em um dos motoristas, que foi encaminhado ao Pronto Socorro da Vila Industrial, em São José dos Campos. A pista já está completamente liberada, mas os reflexos se estendem dos quilômetros 130 ao 145, informou a concessionária. Não chove no local é a visibilidade é considerada boa.