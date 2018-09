Via Dutra terá 25 radares fixos de velocidade Entram em operação a partir da zero hora de amanhã (meia-noite de hoje) 25 radares fixos na Rodovia Presidente Dutra, que liga Rio de Janeiro a São Paulo, segundo informações do site da NovaDutra, concessionária da estrada pertencente ao Grupo CCR. A autorização foi dada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) à NovaDutra, que já instalou faixas ao longo da rodovia, avisos por meio de painéis eletrônicos e distribui folhetos nas praças de pedágio. De acordo com a concessionária, os locais de controle de velocidade foram implantados "em pontos estratégicos" da Rodovia com o objetivo de que os usuários respeitem os limites de velocidade - que vão de 80 km/hora nas marginais até 110 km em vários trechos. No trecho paulista, os aparelhos estarão concentrados em Guarulhos (cinco pontos), Santa Isabel, São José dos Campos (duas unidades), Caçapava e Lavrinhas. Já no trecho fluminense, os radares estarão localizados em Piraí, Serra das Araras (cinco pontos), Nova Iguaçu (cinco unidades), Belford Roxo (dois pontos) e Pavuna (duas unidades).